شطرنجية الفصول الأربعة تشهد الصدارة لزينهم بالعلامة الكاملة

لاعب الشطرنج المصري محمد زينهم (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل بدار الثقافة والفنون بشارع ميزران بطرابلس فعاليات بطولة الفصول الأربعة للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج وبمشاركة 29 لاعبا وزعوا حسب تصنيفهم على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى يتصدرها اللاعبان محسن الدغري وميلاد الفيتوري بـ3.5 نقطة لكل منهما، ومن خلفهما عبدالعزيز المنصوري وجمال العريفي بـ3 نقاط لكليهما وخامسا حمدي العقوري 2.5 نقطة، وسادسا مهند الهلاوي 2.5، وسابعا علاء الدين الشريف 2.5، وثامنا الجعيدي 2.5، وتاسعا عبدالرحمن التير نقطة، وعاشرا عبدالسلام أبوخشيم نقطة.

وفي الجولة السادسة الجعيدي يلتقي عبدالعزيز المنصوري وعبدالسلام أبوخشيم مع حمدي العقوري وعبدالرحمن إلتير يتبارى مع مهند الهلاوي وعلاء الدين الشريف يواجه ميلاد الفيتوري ومحسن الدغري مع جمال العريفي.

المجموعة الثانية يتصدرها المصري محمد زينهم بالعلامة الكاملة 5 نقاط من 5 جولات، وثانيا صلاح الرياشي 3.5، وثالثا مفتاح لاغا 3 نقاط، ورابعا مسعود قشوط 2.5، وخامسا عبدالمطلب الزروق 2، وسادسا فيصل زقطه 2، وسابعا خالد فرنكة 1.5، وثامنا حمزة الدبار 1.5، وتاسعا مالك البوسيفي نقطة، وعاشرا عماد بركة نقطة.

وفي الجولة السادسة عماد بركة يلتقي مفتاح لاغا، وصلاح الجياش مع خالد فرنكة ومالك البوسيفي يتبارى مع مسعود قشوط، وفيصل زقطة يلتقي حمزة الدبار، ومحمد زينهم يواجه عبدالمطلب الزروق.

ينفرد بالمجموعة الثالثة علي هنكة بـ4.5 نقطة وأقرب الملاحقين عادل المشرقي 3 ووديع الزنتوتي 3، ورابعا عبدالحميد هنكة 2.5، وخامسا الشريف معتز 2.5، وسادسا عمر دربوك 2، وسابعا محمد أبوزريبة 1.5، وثامنا معاذ أبوراوي 1، وعاشرا عبدالوارث التونسي دون نقاط.

وفى الجولة السادسة يلتقي معاذ أبوراوي مع عبدالوارث التونسي، وعبدالحميد هنكة يلتقي عادل المشرقي، وعمر دربوك مع وديع الزنتوتي، والشريف معتز يواجه محمد أبوزريبة، ويخلد المتصدر علي هنكة للراحة.