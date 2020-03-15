«كورونا» يوقف النشاط الرياضي في ليبيا 15 يوما

أعلن عديد الاتحادات والأندية الرياضية في ليبيا وقف النشاط الرياضي موقتًا بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وإعلان وقف الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس في ليبيا لمدة 15 يومًا في ظل المخاوف من تفشي الفيروس العالمي حفاظًا على المصلحة العامة.

ويهدف الإيقاف إلى منع التجمعات البشرية والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، كونه قرار دوريات كبرى سبقت وعلقت النشاط الرياضي.

من جانبه أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وقف النشاط الرياضي في ليبيا وأكاديميات كرة القدم إلى حين إشعار آخر، كما أعلنت عدة اتحادات رياضية وقف النشاط الرياضي، وكذلك عديد الأندية، إلى جانب ذلك أعلنت عدة اتحادات وقف برامجها ومشاركاتها الخارجية، ومن بينها اتحاد الهوكي الذي أعلن تأجيل دورته في تونس.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر في الساعات الماضية تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس «كورونا»، بما فيها مباراتا منتخب ليبيا الوطني مع غينيا الاستوائية.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقي للاتحادات، فقد تقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وكان العديد من دول العالم أعلن وقف الدوريات في أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا وبعض الدول الأفريقية والعربية خوفًا من الفيروس الفتاك.