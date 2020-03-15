أبوزقية: تساوي الأندية الليبية في الانتخابات غير مقبول

الأمين العام السابق لاتحاد الكرة الليبي عبدالواحد أبوزقية (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالواحد أبوزقية الجمعية العمومية للاتحاد بتعديل النظام الأساسي بخصوص أصوات الانتخابات، حيث قال في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد: «إن تساوي الأندية دون احترام لتاريخها وبطولاتها يعد أمرًا معيبًا وغير مقبول».

وأضاف: «الأصوات يجب أن تختلف من نادٍ إلى آخر عند انتخاب اتحاد الكرة، كون النادي الكبير يستحق خمسة أصوات مثلاً والنادي الأقل بطولات وتأسيسًا ثلاثة أصوات وأندية أخرى صوتًا واحدًا».

كما دعا أبوزقية لضرورة إقحام الرياضيين القدامى في مجلس الإدارة، حيث من غير المقبول غيابهم بسبب اللعبة الانتخابية والمحاصصة وأن يكون على الأقل هناك ثلاث رياضيين قدامى في التشكلية المقبلة في الانتخابات التي ستجري قريبًا.