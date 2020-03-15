بالصور: تكريم كشافة حي الأندلس بعد رحلة جربة لملتقى الأبطال

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

كرمت مفوضية حي الأندلس الفرقة الخامسة أشبال، رحلة جربة لملتقى الأبطال، في حفل بهيج حضره قادة الفرقة وأولياء أمور الأشبال ومسؤولو وقادة رحلة جربة لملتقى الأبطال، حيث تخلل الحفل عديد الفقرات الفنية والكلمات لعدد من القادة.

كما تخلل الحفل منح جوائز وأوسمة للمتفوقين في هذه الرحلة من أشبال عدة مفوضيات بمنطقة طرابلس، وقد حصل على التراتيب الأولى عشرة متفوقين من 43 مشاركًا في هذا الرحلة التي تخللها عديد البرامج والزيارات.

وجاءت النتائج على النحو التالي: الترتيب الأول الشبل عبد العزيز المبروك عبد الشافي، والثاني مقداد معاذ البني، والثالث محمد أبو القاسم دقة، والرابع عمر محمود الحبيشى، والخامس رجب محمود الغزيوي، والسادس محمد عبد الله ناجي، والسادس مكرر مؤيد الهادي سعيد والسادس مكرر ضوء حسين ضوء لحصولهم على نفس النتيجة 82.5 في المئة.

واحتل الترتيب السابع عمر أبوبكر قرمان، والترتيب الثامن آدم جمعة سعيد، والتاسع أحمد محمد الأطيوش، والعاشر عبد الرحمن طارق التاورغي، والعاشر مكرر محمد عصام عبد الموالي.

يشار إلى أن رحلة جربة شهدت عديد المناشط الكشفية والزيارات مع كشافة تونس والجزائر.

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)

من حفل تكريم كشافة حي الأندلس (تصوير- الصديق قواس)