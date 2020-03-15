منتخب ليبيا مستمر في معسكر تونس وسط ترقب قرار «كاف» بشأن «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 15 مارس 2020, 01:18 مساء
جانب من تدريبات سابقة لمنتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين لكرة القدم تدربياته في معسكره الاستعدادي بمدينة سوسة تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له.

وأكد المدير الإداري للمنتخب، كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» من تونس اليوم الأحد أن المنتخب الوطني للمحليين ما زال مستمرا في تدربياته اليومية بمعسكره الخارجي في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» غدا الإثنين بشأن بطولة المحليين «شان» بالكاميرون  المقرر انطلاقها في الرابع من أبريل المقبل.

وقال الترهوني «على ضوء هذا القرار سوف نتخد القرار المناسب إما بالاستمرار أو إلغاء المعسكر».

يشار إلى أن منتخب المحليين متواجد حاليا في مدينة سوسة منذ أكثر من عشرة أيام استعدادا لبطولة الشان التي تنتظر التأجيل كسائر البطولات المختلفة في العالم بسبب انتشار فيروس «كرونا» في العالم بأسره.

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