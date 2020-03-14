الهلال يعلق نشاطه الرياضي بسبب كورونا

شعار نادي الهلال الليبي, (الإنترنت)

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، إيقاف كل الأنشطة الرياضية في النادي بكافة الفئات السنية عدا المسابقات التي لم يعلن عن إيقافها من الاتحادات المختصة حتى الآن، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا (COVID-19).

ولفت النادي في بيان رسمي الجمعة، إلى أن القرار يأتي مع إيقاف التجمعات البشرية والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم وقرار دوريات كبرى بتعليق النشاط الرياضي.

وشدد النادي على أنه قراره يأتي حفاظًا على صحة وسلامة منتسبي النادي من رياضيين وإداريين وفنيين ومشجعين وإعلاءً للمصلحة العامة.