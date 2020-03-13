«الكاف» يؤجل تصفيات أمم أفريقيا بسبب «كورونا» بما فيها مباراتا ليبيا وغينيا الاستوائية

جانب من تدريبات سابقة لمنتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس «كورونا»، بما فيها مباراتا منتخب ليبيا الوطني مع غينيا الاستوائية.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقي، للاتحادات، فقد تقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وأشار الاتحاد الأفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.