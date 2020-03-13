أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي

لقطة من مباراة الذهاب بين الترجي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، 28 فبراير 2020، (الإنترنت)

كشفت عدد من التقارير الصحفية المصرية، أن نجم المنتخب الليبي لكرة القدم ونادي الترجي التونسي، المحترف حمدو الهوني، دخل ضمن اهتمامات بعض الأندية المصرية، للحصول على خدماته في نهاية الموسم الحالي، بعد ظهوره بمستوى أكثر من مميز مع فريقه «باب سويقة» خلال الفترة الماضية. وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، وفقًا لموقع «الوطني الرياضي» المصري، اهتمامه بالتعاقد مع المحترف الليبي حمدو الهوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوى مميز وتقديمه إمكانيات كبيرة في المباريات التي خاضها الفريق الأبيض أمام الترجي في بطولة السوبر الأفريقي، وربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث أحد أعضاء مجلس إدارة النادي المصري مع اللاعب الليبي، خلال وجود بعثة الفريق الأبيض في تونس، الذي أكد ترحيبه بالانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل قدومه لصفوف الترجي منذ عام واحد فقط، وتحديدًا في يناير 2019، قادمًا من الدوري البرتغالي، وطلب «الهوني» من الزمالك تقديم عرض رسمي للنادي التونسي، خاصة أنه يتبقى في عقده موسم ونصف. ورحب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بالتعاقد مع اللاعب، خاصة أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، في ظل وجود مكان أفريقي خالٍ في القائمة، بعد رحيل الثنائي حمدي النقاز، الذي رحل بدون علم النادي، والمغربي خالد بوطيب بسبب كثرة إصاباته ومستواه المتواضع، وأن اللاعب الدولي الليبي لديه إمكانيات فنية كبيرة وقدرة على اللعب فى أكثر من مركز بالشق الأمامى، وسيكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق الأبيض في حال انضمامه.

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وكان «الفارس الأبيض»، نجح في التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي، عزز الزمالك تفوقه على أبناء «باب سويقة»، بعدما نجح في خطف لقب السوبر الأفريقي منه، بالفوز عليه الشهر الماضي في قطر، بنتيجة (3 – 1)، ثم عاد ليقصيه من دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل اللقب في آخر نسختين.

ورغم خسارة الجناح الأيسر الليبي، لقب السوبر الأفريقي مع فريقه التونسي، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه لعب دورا مزعجا، واحتل جزءا كبيرا من اهتمامات لاعبي وخبراء كرة القدم المصرية، في تحليلهم للاعبي الترجي، والبداية كانت مع محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، الذي اشاد بالمحترف الليبي، قائلًا إن التوفيق حالفه خلال مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن التصدي الذي قام به لتصويبة حمدو الهوني خلال اللقاء كان الأصعب في مسيرته.

وأوضح حارس الزمالك، وفقًا لتصريحات أبرزها موقع «يلا كورة»: «التصدي لكرة حمدو الهوني كان الأصعب في مشواري، ولو تكررت الكرة مرة أخرى ستدخل المرمى بالتأكيد.. من الطبيعي أن تصطدم الكرة بي وتدخل المرمى ولكن توفيق الله ودعوات أبي وأمي كانوا إلى جانبي.. لم أرّ الكرة عند تسديدها، ولكن نجحت في التصدي لها بوضع يدي عليها قبل تخطيها المرمى». كما أجمع الخبراء الثلاثة فاروق جعفر وطارق يحيى وأحمد عبدالحليم نجوم الزمالك الدوليون السابقون، خلال تواجدهم في أحد الاستوديوهات التحليلة لمباريات الزمالك، في حضور مقدم البرنامج ولاعب الزمالك السابق أيضا خالد الغندور، على أهمية الهوني في تشكيل هجمات خطرة على فريق الزمالك، وهو ما جعله محط أنظار نادي الزمالك للتعاقد معه.

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وأشار موقع «جول» في تقرير سابق له، أن إدارة نادي الترجي التونسي رفعت قيمة الشرط الجزائي للتخلي عن اللاعب الدولي إلى 2 مليون يورو، بعد ما قدم مستوى أكثر من ممتاز مع الفريق خاصة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي وتوج بها ليفربول، وأصبح على رادار العديد من الأندية الخليجية أبرزها السد القطري والأهلي السعودي تسعى. ابن الـ25 عامًا كان قد انضم إلى الترجي التونسي في يناير 2019 مقابل 500 ألف يورو قادمًا من ديسبورتيفو أفيس حتى يونيو 2021، حسبما أفاد «جول».