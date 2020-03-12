الشلماني يوجه الشكر للقنطري لحل أزمة المنتخب المالية

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

وجه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف، عبدالحكيم الشلماني، شكره لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة؛ لسعيهم المتواصل لإيجاد حل لازمة المنتخب المالية، قبل مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالكاميرون، حيث يعيش المنتخب أزمة مالية حادة.

وقال الشلماني، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الوسط" إنه تفاجئ باعتذار محمد الككلي عن تدريب المنتخب الوطني المحلي، وأن اختيار اسم بديل لتدريب المنتخب سيتم بالتنسيق مع مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه سيكشف الجهات الحكومية التي لم تقدم الدعم المالي الكافي.