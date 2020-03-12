جرانة يطالب بتشكيل رابطة للاعبين الدوليين لرسم سياسات كرة القد

لاعب المنتخب الليبي السابق عبدالرازق جرانة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب قائد منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا 1982، عبدالرزاق جرانة، بتشكيل رابطة للاعبين الدوليين الذين مثلوا المنتخب الوطني لكرة القدم عبر تاريخه الطويل، ويكون لهم دورًا في رسم سياسات اللعبة.

وقال "جرانة" في تصريح إلى "بوابة الوسط": "نريد أن يعلو صوت اللاعبيين القدامى لأنهم قدموا للعبة، وكان لهم حضور في الملاعب ولابد أن يكون لهم تواجد قوي في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد على ضرورة أن يتولى لاعب دولي رئاسة الاتحاد في الانتخابات القادمة، وأن الرياضي القديم قدم ويفقه في اللعبة ومن غير المعقول غياب اللاعيبين عن تشكلية الاتحاد كما هو حاصل الآن.