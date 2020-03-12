جرانة يطالب بتشكيل رابطة للاعبين الدوليين لرسم سياسات كرة القد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 12 مارس 2020, 06:58 مساء
لاعب المنتخب الليبي السابق عبدالرازق جرانة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب قائد منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا 1982، عبدالرزاق جرانة، بتشكيل رابطة للاعبين الدوليين الذين مثلوا المنتخب الوطني لكرة القدم عبر تاريخه الطويل، ويكون لهم دورًا في رسم سياسات اللعبة. 

وقال "جرانة" في تصريح إلى "بوابة الوسط": "نريد أن يعلو صوت اللاعبيين القدامى لأنهم قدموا للعبة، وكان لهم حضور في الملاعب ولابد أن يكون لهم تواجد قوي في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد على ضرورة أن يتولى لاعب دولي رئاسة الاتحاد في الانتخابات القادمة، وأن الرياضي القديم قدم ويفقه في اللعبة ومن غير المعقول غياب اللاعيبين عن تشكلية الاتحاد كما هو حاصل الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
ليفربول يودع دوري الأبطال بعد سقوط جديد أمام أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
غوتيريس يعين ستيفاني ويليامز مبعوثا خاصا لليبيا بالوكالة
ليبيا
«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر