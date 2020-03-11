نادي الظهرة يكرم مدير مصرف الجمهورية

رئيس نادي الظهرة الرياضي يكرم مدير مصرف الجمهورية عادل البيباص. (إنترنت)

كرّم رئيس الجمعية العمومية لنادي الظهرة أحمد بلال، ورئيس النادي رافع ثابت، وبعض الإداريين من النادي، مدير مصرف الجمهورية فرع الظهرة الأستاذ عادل البيباص، وبعض الموظفين الأكفاء داخل المصرف، وذلك عرفانا بما يقومون به تجاه عملائهم يوميا دون كلل أو ملل.

وفي كلمة لرئيس الجمعية العمومية للنادي أحمد بلال، حسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك»، وجه الشكر إلى مدير المصرف والإداريين وكل الموظفين العاملين في المصرف، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

ويعد عادل البيباص من الشخصيات الرياضية وله العديد من الإسهمات في المجال الرياضي وهو حاليًا يشغل أمين الصندوق بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام.