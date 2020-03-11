القنطري يزور قاعة قرطبة.. ويعد بالعديد من الإنشاءات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 مارس 2020, 09:36 مساء
القنطري يزور قاعة قرطبة. (إنترنت)

أجرى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، زيارة تفقدية لقاعة قرطبة للألعاب الرياضية، رفقة مدير إدارة المشروعات بالهيئة الدكتور محمد المجدوبي.

وخلال هذه الجولة اطلع رئيس الهيئة على وضع البنية التحتية للقاعة، التي تعاني من تهالك في مرافقها، كما أكد على صيانة وتطوير قاعة قرطبة بعد معاينتها وتحديد احتياجاتها من خلال المختصين بإدارة المشروعات بالهيئة من أجل تجهيزها لاستقبال مسابقات جميع الفئات.

وأكد القنطري على أن الهيئة مقبلة على العديد من النشاطات في العام 2020 سواء في البنية التحتية في مجال الشباب أو مجال الرياضة، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 86 ملعبًا لكرة القدم على مستوى ليبيا.

وتابع أنه تم إنشاء حوض سباحة بمدينة زليطن، وإنشاء صالات للألعاب الرياضية الفردية والجماعية بمختلف المناطق، بالإضافة لتجهيز وتطوير عدد من المنشآت الشبابية منها بيوت الشباب ومفوضيات وأفواج الحركة العامة للكشافة والمرشدات  في مختلف مناطق ليبيا.

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