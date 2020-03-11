16 فريقًا في مسابقة السلة «3×3» ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 مارس 2020, 07:46 مساء
بطولة كرة السلة «3×3». (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كرة السلة (3×3) ببنغازي حميد الحمري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش فيه الأمور الفنية والتنظيمية للبطولة التي ستشهد مشاركة 16 فريقًا من اللاعبين المسجلين بالأندية التابعة للاتحاد الفرعي لكرة السلة من مواليد (2002 / 2003 / 2004).

وأضاف الحمري أن مباريات البطولة ستقام بملعب أكاديمية النجم الأزرق المكشوف بمنتجع الأصايل السياحي، وستطبق القوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الليبي والاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن اللجنة العليا لبطولة (3×3) ببنغازي يترأسها الحكم حميد الحمري، ونائبه جلال الورفلي، وعضوية فرج الفرجاني ومصطفى الكوافي وعبدالحكيم زايد.

وتتكون اللجنة الفنية للبطولة من جلال الورفلي وعضوية خالد الحاسي وموسى الأوجلي، ولجنة التسجيل والقيد برئاسة مصطفى الكوافي، وعضوية فهيم السعيطي، واللجنة الإعلامية تضم الإعلاميين فرج الفرجاني ومحمد الرياني.

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