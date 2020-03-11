توقف بث قناة ليبيا الرياضية والحراري: نطالب بتدخل الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 02:17 مساء
مدير راديو الرياضية عبر «إف إم» المتلفز رمضان الحراري (فيسبوك)

فجأة ودون مقدمات انقطعت قناة ليبيا الرياضية عن الظهور، وسط حالة من الذهول والاندهاش من محبي ومتابعي الرياضة الليبية بشكل عام، وكرة القدم ذات الشهرة الواسعة بشكل خاص، ليمتد الانقطاع إلى عشرة أيام متصلة.

من جانبه، كشف مدير راديو الرياضية عبر «إف إم» المتلفز رمضان الحراري عن السبب الحقيقي وراء الانقطاع المفاجئ في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلا «توقف بث قناة ليبيا الرياضية، بسبب التأخر في دفع مستحقات مالية قديمة متراكمة، الأمر الذي ساهم في إصدار قرار من جانب إدارة النيل سات لقطع إرسال البث».

وأضاف «بعد توقف البث عبر النايل سات انهالت الاتصالات على القناة، تطلب عودتها بشكل عاجل، فهي القناة الوحيدة التي يلتف حولها كل الليبيين ويعمل بها كفاءات وطنية تسعى إلى تقديم الأفضل للمشاهد في ظل الظروف الصعبة».

واختتم الحراري حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلا «نتمنى من السادة في المجلس الرئاسي المسارعة بتسديد مستحقات القنوات الليبية، لأن الدور سيكون على باقي القنوات في حال عدم السداد، وفي كل الأحوال عودة القناة مطلب ملح من كل الشرائح الرياضية مسؤولين وجمهور ورياضيين، وكل ما نتمناه ألا يطول غيابها».

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