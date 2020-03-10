عمومية الهوكي تجتمع وتكرم رئيس الاتحاد

جانب من الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي. (إنترنت)

عقدت، صباح اليوم، الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي، اجتماعها العادي الأول بصالة الاتحادات الرياضية بالمدينة الرياضية بطرابلس، بحضور كل من رئيس اتحاد الهوكي صلاح مهنى، والأمين العام للاتحاد هيثم محمد سليم، ومندوب عن اللجنة الأولمبية محمود الطويل، وأعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية ورؤساء أندية الغرارات والشموع وحي دمشق والنجوم.

وقد استهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد، صلاح مهنى، الذي أكد أهمية هذا الاجتماع وطرح إنجازات الاتحاد خلال الموسم الماضي، وعرض المصروفات بكل شفافية على أعضاء الجمعية وقفل الميزانيات وعمل الاتحاد خلال هذا الموسم طلبا من أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي إبداء أي ملاحظات عن عمل الاتحاد خلال هذه الفترة.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن جملة من المواضيع، من بينها التقرير المالي والإداري للعام المنصرم 2019، وعرض النشاط الداخلي والخارجي للاتحاد العام للهوكي والميزانية المقترحة له للعام 2020، كما تم عرض شريط مرئي عن رحلة الاتحاد خلال الموسم الماضي.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للشباب والرياضة بتجهيز ملعب الهوكي، ووصوله إلى نسب إنجاز عالية، الذي تشرف عليه إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة، مؤكدين أن هذا الملعب هو الأول من نوعه في أفريقيا نظرا للموصفات العالمية الذي حظي بها، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 40%.

كما تم عرض ومناقشة الحساب الختامي المالي لسنة 2019 وقفله من قبل مراجع قانوني مرفق بالمستندات وكشف حساب وأوجه الصرف والمكافآت والعهدة ورسوم الاشتراكات في الاتحادات القارية العربي والأفريقي والدولي، دون أي ديون على الاتحاد.

ومقترح عرض الميزانية المقترحة لسنة 2020، حيث تم اعتمادها بالموافقة دون إبداء أي مقترحات من أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي. وقد تم أيضا عرض بند عرض أنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية واتفاقات التعاون مع الاتحادية الجزائرية وكذلك التونسية.

«بوابة الوسط» واكبت هذا الاجتماع وأجرت لقاء مع رئيس الاتحاد، صلاح مهني، الذي أكد أهمية حضور الإعلام الرياضي هذا الاجتماع، لتوضيح عمل الاتحاد وعرض الميزانيات بكل شفافية أمام وسائل الإعلام الليبية، وقال إن الإعلام هو جزء من تطوير اللعبة ونشرها في ليبيا.

وأوضح مهنى في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن لعبة الهوكي في ليبيا شهدت الموسم الماضي نقلة نوعية بجهود ودعم الهيئة العامة للرياضة، وعلى رأسها الدكتور بشير القنطري واللجنة الأولمبية الليبية، برئاسة الدكتور جمال الزروق.

وأضاف أنه في سبيل تطوير المنتخبات والبنية التحتية نحن حاليًا لدينا مشروع طموح جدا، وهو إقامة ملعب للهوكي في طرابلس، وحاليا نسبة الإنجاز تفوق الأربعين في المئة، وفقا لأحدث المواصفات العالمية والدولية، وهو أول ملعب في أفريقيا بهذه المواصفات، وسيكون هناك أيضًا ملاعب أخرى بنفس المواصفات.

وأشار: «أما بالنسبة للمنتخبات فقد قمنا بمعسكر في الشقيقة الجزائر، وكان نجاحا بكل المقاييس وكانت لنا مباراة ودية مع المنتخب الجزائري تحت سن 18 سنة، وتفوق منتخبنا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ومباراة أخرى للمنتخب تحت سن 21 سنة، وتفوق أيضًا المنتخب بنتيجة هدف نظيف، وهذا يعطينا مؤشرا بأننا نسير في الطريق الصحيح وإعداد منتخبات قوية لسنة 2022.

وأكد أهمية التعاون، حيث تم عقد اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد الليبي للهوكي والاتحادية الجزائرية، وتوقع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة التونسية للرياضة للجميع والاتحاد الليبي، وقد أسهم وأشرف الاتحاد الليبي في هذا الصدد في تدريب أكثر من 23 تونسيا خلال هذه الدورة، وبمساعٍ من الاتحاد الليبي لدى الاتحاد العربي والأفريقي سوف يتم الاعتراف بالاتحاد التونسي قريبا بنا على طلب الجامعة التونسية، ونسعى حاليا لتكوين اتحاد مغاربي للعبة، رغم أن هناك فترة فتور بين الاتحاد الأفريقي والجامعة المغربية ونحاول تقريب وجهات النظر.

وعن أنشطة 2020، قال سوف تكون لنا هذا العام العديد من الأنشطة، ومن بينها اختيار لاعبين جدد من المؤسسات التعليمية ونشر اللعبة على أوسع نطاق في جميع ربوع ليبيا، ودورات تدريبية للحكام والمدربين، وكذلك عقدنا اتفاقية تعاون مشترك مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة مصراتة، بالإضافة للمشاركات الدولية ومن بينها البطولة العربية.

وقد أصدر الاتحاد بمناسبة الاجتماع الأول للجمعية العمومية كتابا يوضح فيه جميع الأنشطة والاتفاقات والاجتماعات والمشاركات والزيارات.

وعلى هامش الاجتماع كرم المكتب التنفيذي واللجان العاملة بالاتحاد الليبي للهوكي رئيس اتحاد الهوكي، صلاح مهنى، تقديرا منهم للمجهودات التي يبذلها رئيس الاتحاد للرقي بلعبة الهوكي داخليا وخارجيا والارتياح لما قام به وعرضه بكل شفافية.