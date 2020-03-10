الشط يفوز على الظهرة في دوري المرحوم دوزان للأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 10 مارس 2020, 09:43 مساء
جانب من مباراة الشط والظهرة في دوري المرحوم دوزان للأواسط. (إنترنت)

جرت مساء اليوم مباراة واحدة ضمن دوري المرحوم أبوبكر دوزان لأواسط كرة القدم، والمقام في نادي ترسانة سوق الجمعة.

المباراة جمعت أواسط الظهرة والشط وانتهت لصالح الفريق الثاني الملقب بـ«الكناري» بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 وقد جاء تسجيل هدفي الشط خلال مجريات الشوط الأول، أما هدف أواسط الظهرة جاء في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتتواصل الخميس المنافسات، حيث سيلتقي أواسط الترسانة مع الفتح في الساعة الرابعة، والجمعة تقام مباراة بين الواحدة مع زناتة الساعة العاشرة صباحًا، وأكاديمية الفرسان بالخمس مع أهلي طرابلس الساعة الرابعة مساء الجمعة.

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