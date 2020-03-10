الأهلي المصري يتحدى «كورونا» من أجل طارق التائب

التائب وعبد الحفيظ أثناء زيارة الأهلي (إنترنت)

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، أن ناديه لم يتلق أي طلب لتأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السعودي، في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية والعربية، طارق التائب، في تصريحات خاصة إلى موقع «يلا كورة»، اليوم الثلاثاء، معلنا أن الأهلي سيوافق على أي أمر سواء بتقديم موعد اللقاء أو تأخيره، بعد أن اختار التائب نادي القرن في القارة السمراء، ليكون طرفا في مهرجان اعتزاله.

وأضاف سيد عبدالحفيظ قائلا: «وقعنا عقودا للمباراة وملتزمون بها، ولو طرأ أي جديد في تغيير الموعد سيتم الاتفاق مع اللاعب والقائمين علي تنظيم المهرجان، حيث من المقرر أن تقام المباراة في السعودية يوم 28 مارس الجاري، وقت الأجندة الدولية».

يأتي هذا رغم أن السعودية أوقفت رحلاتها مع تسع دول بينها مصر، خوفا من تفشي فيروس «كورونا»، الذي بات حديث الساحة في العالم، مما تسبب في تأجيل الكثير من الأنشطة بما فيها الرياضة حول مختلف الدوريات.

سبق وذكرت القناة الرياضية الفضائية السعودية أن نادي «الهلال» السعودي سينظم مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب بمواجهة «الأهلي» المصري وبرعاية خاصة من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الناديين وعدد من نجوم الكرة العربية.

طارق التائب من أبرز لاعبي المنتخب الوطني الليبي والأهلي طرابلس، وسبق له أن لعب واحترف في عديد الأندية، ومن بينها «الصفاقسي» و«النجم» التونسيان، بالإضافة إلى تجارب في تركيا، لكن تظل أبرز محطاته مع فريق «الهلال» السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة، وأصبح له عشاق من الجمهور الهلالي السعودي، حيث أطلق عليه لقب «باص عيون» في ليبيا، وفي الفرق التي لعب واحتراف فيها، كما يتمتع بشعبية كبيرة في ليبيا وتونس والسعودية والوطن العربي جميعًا.