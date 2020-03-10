فوز النصر والمروج في براعم الطائرة ببنغازي

جانب من مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة ببنغازي، حيث شهدت أمس الإثنين مباراتين في فئة البراعم 14 عامًا بقاعة المرج، وفاز براعم المروج على الهلال بنتيجة شوطين لصفر وبمجمع بنغازي فاز براعم النصر على الأهلي بنغازي بنتيجة شوطين لصفر.



سبق وفاز براعم المروج على الأخضر بنتيجة شوطين لصفر، وفي اللقاء الثاني فاز آمال المروج على الأخضر بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر.

وفاز براعم النصر على الهلال بشوطين لصفر وفاز آمال الأهلي بنغازي على آمال النصر بنتيجة ثلاث أشواط لشوطين.

يذكر أن مسابقة البراعم، 14 عامًا، تقام بمشاركة فرق الأخضر والمروج والهلال والنصر والأهلي بنغازي ومسابقة 17 عامًا بمشاركة فرق النصر والأهلي بنغازي والأخضر والمروج والهلال، ومسابقة 19 عاماً بمشاركة الهلال والمروج والأهلي بنغازي والنصر.