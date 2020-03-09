اجتماع موسع لبحث مشكلات نادي خليج سرت الرياضي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 09 مارس 2020, 07:27 مساء
جانب من اجتماع نادي خليج سرت الرياضي. (إنترنت)

عقد بقاعة اجتماعات نادي خليج سرت الرياضي الأحد، اجتماع موسع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي واللجنة الإدارية لنادي خليج سرت الرياضي الاجتماعي برئاسة أحمد سعد.

كما حضر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت عقيلة مصباح، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، ورئيس رابطة المعاقين سرت ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للقوة البدنية سرت.

وأوضح مسؤول الإعلام بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع تم خلاله بحث المختنقات التي تواجه نادى خليج سرت الرياضي، المؤسسة الرياضية العريقة صاحب الكؤوس والبطولات الرياضية، وأيضًا ملف استثمارات النادي والمقار الإدارية الخاصة بالنادي بسرت وكيفية استثمارها للاستفادة منها.

وأضاف أنه سيتم بحث إمكانية إقامة مناشط رياضية برعاية بلدية سرت فى مختلف الألعاب الرياضية وخاصة في شهر رمضان الكريم، كما تم مناقشة آلية دعم هذه المؤسسة للنهوض بها والدفع بالرياضيين بمختلف الفئات، كما نوقشت أيضا المعوقات التي تواجه الاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالوسطى سرت وسبل تذليلها، وفي مقدمتها مقر إداري للاتحاد بسرت.

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