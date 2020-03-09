ليبيا تحصل على برونزية في طواف موريتانيا للدراجات

محمد الشبلي يحرز القلادة البرونزية في طواف موريتانيا للدراجات. (إنترنت)

تمكن الدراج الدولي محمد الشبلي، من إحراز القلادة البرونزية في المرحلة الثانية من طواف موريتانيا الدولي للدراجات، المعروف بطواف الساحل الدولي في نسخته الثالثة، الذي شهدت مشاركة منتخبات: (موريتانيا - ليبيا - المغرب - تونس - الجزائر - مالي - سنغال - فرنسا - المانيا - غينيا).

وحسب صفحة اللجنة الأولمبية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الطواف انطلق من العاصمة نواكشوط في الثالث من مارس الجاري، مرورًا بخمس مراحل عند بن شهاب وفي المرحلة الثانية من مدينة جوجينت إلى عين التاية والمرحلة الثالثة من مدينة أطار إلى شوم والمرحلة الرابعة كانت في مدينة واحدة ذهابًا وإيابا في مدينة زويرات، أما المرحلة الأخيرة والخامسة فكانت من اوجفت إلى مدينة أطار أي ما يعادل مجموع المسافة المقطوعة إجمالي 472 كم.

وفي ختام المرحلة الثانية من الطواف أحرز الدراج محمد الشبلي على الترتيب الثالث وبرونزية السباق، وبانتهاء الطواف تحصل المنتخب الوطني للدراجات على الترتيب السادس، حيث تم احتساب نتيجة الفرق لأفضل ثلاثة دراجين دخلو في الترتيب لكل مرحلة، وكان سقوط أفضل الدراجين محمد الشبلي وأنس اليتيم في المرحلتين الثالثة والرابعة أثر سلباً على نتيجة المنتخب الليبي في ترتيب الفرق واحتل المركز السادس.