نادي الهلال وجماهيره تودع نجمها السابق المدافع عمر دومة

الراحل عمر دومة. (إنترنت)

ودعت الأسرة الرياضية والهلالية بمدينة بنغازي، خلال اليومين الماضيين نجم الفريق السابق عمر دومة، بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض ووفاء بما قدمه هذا اللاعب لفريقه الهلال ولغلالته الزرقاء، من عطاء كبير ولكرة القدم الليبية.

ومن المقرر أن يقيم نادي الهلال مساء الخميس، أمسية تأبينية للراحل عمر دومة، بحضور من عاصروا مسيرته الكروية الطويلة.

عمر حسين دومة هو أحد لاعبي نادي الهلال البارزين منذ منتصف الستينيات، وحتى منتصف السبعينيات، حيث لفت انتباه وحظي باهتمام المدرب الجزائري لفريق الهلال الإبراهيمي السعيدي، الذي اعتمد عليه في الكثير من المباريات والمواعيد الهامة.

وقد لعب بمركز متوسط الدفاع رفقة المدافع الراحل عوض مخلوف، وتميز أداؤه بالقوة والصلابةِ والجدية والتزامه بواجباته الدفاعية، حيث كان يصعب على أيِّ مهاجم المرور مِن خلاله.

وكان دومة يتقدم للمساندة الهجومية أحيانًا ويجيد إحراز الأهداف، ومِن أشهر أهدافه سجلها فِي مرمى فريق الأهلي المصري فِي المباراة الدولية الوديّة الّتي جرت بين فريقي الهلال والأهلي المصري، والّتي أقيمت فِي مدينة بّنْغازي بتاريخ 15 أكتوبر 1968م، وانتهت بفوز الهلال بهدفين صفر، وسجل الهدفين اللاعب محمّد حسن والمدافع المتألق عُمر دومــة.

كما برز في العديد من المباريات الودية الدولية التي خاضها وتألق فيها فريق الهلال خلال اواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، مع عدد من الفرق الشهيرة الزائرة منها فلوريانا المالطى والأهلي والزمالك والإسماعيلي المصري والأفريقي التونسي.

عاصر فقيد الكرة والهلال أكثر من جيل حيث برز أكثر عقب اعتزال جيل الهلال الذهبي منتصف الستينيات وحجز مكانه كلاعب أساسي حتى منتصف السبعينيات وعاصر أكثر من جيل حيث عاصر علي الشعالية ومحجوب بوكر وديمس الكبير والصغير وعبد السلام الورفلي، ومحمد الماقني ومحمد الكليلي، ثم جيل السبعينات جيل الراحل عبد الكريم الهلالي ومصطفى جريبيع وعمر الماطوني والحارس خميس العبيدي ورافع العقوري.

وكان دوري المملكة دوري ليبيا العام موسم 68 – 69 أول موسم يشهد ظهور الراحل دومة كلاعب أساسي بغلالة الهلال الزرقاء، ثم استمرت مسيرته كلاعب بارز حتى منتصف السبعينيات الذي شهد اعتزاله ومغادرته الملاعب بهدوء ودون ضجيج.

الراحل عمر دومة آخر الجالسين ضمن تشكيلة الهلال في السبعينيات. (إنترنت)

لقطة من مبارة الهلال والأهلي المصري تالق فيها الراحل عمر دومة. (إنترنت)