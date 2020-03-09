بالصور: إخلاء جزء من أرض نادي الأهلي بنغازي المعتدى عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 05:23 مساء
جانب من إخلاء جزء من أرض نادي الأهلي بنغازي المعتدى عليها. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الأهلي بنغازي، اليوم، أنه تم إخلاء جزء من أرض النادي بمنطقة قاريونس، والمعتدى عليها من قبل «دواعش المال العام والخارجين عن القانون».

وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات الخاصة، الصاعقة، والشرطة العسكرية، وعلى ضوء الوقفة الاحتجاجية لجماهير النادي الأهلي صباح اليوم، تم إخلاء جزء من أرض النادي بمنطقة قاريونس المعتدى عليها من قبل دواعش المال العام والخارجين عن القانون».

وذكرت صفحة «بنغازي 24» في منشور عبر حسابها على «فيسبوك» أمس، أن جماهير النادي الأهلي بنغازي أغلقت طريق قاريونس بسبب محاولة الميليشيات السيطرة على قطعة أرض تتبع النادي.

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