رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق يتحدث عن الواقع المؤلم في البلاد

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق صلاح العربي. (إنترنت)

تحدث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق الرئيس الحالي لجمعية الوفاء الرياضية، صلاح العربي، عن الواقع المؤلم في البلاد.

وقال في منشور في صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوطن يتشظى ويشهد كوارث إنسانية واجتماعية، وللأسف لم نتعظ من نتائجها.

وأوضح: «ألم يحن الوقت لنعود لجادة الصواب ونزرع بذور المحبة والخير ونعيد بناء الوطن الذي سنندم على ضياعه جميعًا».

وكان صلاح العربي رفض أكثر من مرة دعوات عودته لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي وصلته من الأندية والرياضيين القدامى لانتشال الرياضة الليبية من الواقع المرير الذي تشهده.