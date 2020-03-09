مباراة واحدة في دوري المرحوم أبوبكر دوزان.. الثلاثاء

جانب من مباراة سابقة لأواسط كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل غدًا الثلاثاء منافسات مباريات اليوم الثالث من دوري المرحوم أبوبكر دوزان لأواسط كرة القدم، المقام حاليًا بنادي الترسانة بسوق الجمعة طرابلس.

وتقام غدًا مباراة واحدة في الساعة الرابعة مساء، تجمع بين فريقي أواسط كرة القدم بنادي الظهرة مع نظيره فريق أواسط الشط.

وتتواصل الخميس المنافسات، حيث سيلتقي أواسط الترسانة مع الفتح في الساعة الرابعة، والجمعة تقام مباراة بين الواحدة مع زناتة الساعة العاشرة صباحًا، وأكاديمية الفرسان بالخمس مع أهلي طرابلس الساعة الرابعة مساء الجمعة.

وكانت النتائج المسجلة في هذه البطولة التنشطية خلال اليوم الأول والثاني، كالتالي..

الترسانة × زناتة = 2 لصفر لصالح الترسانة

المجد × الوحدة = 5 لصفر لصالح المجد

أهلي طرابلس × فشلوم = 6 لصفر لصالح أهلي طرابلس.

يشار إلى أن 8 فرق فقط تشارك في هذا الدوري التنشيطي بين فرق طرابلس في هذه الفئة.