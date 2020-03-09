بعثة منتخب المحليين تغادر إلى تونس استعدادًا لـ«الشان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 09 مارس 2020, 04:41 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (إنترنت)

غادرت صباح اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين طرابلس، عن طريق البر إلى تونس للدخول في معسكر استعدادي بتونس، حتى موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية (كان 2021) بالكاميرون، خلال الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل

 وقال المدير الإدراي للمنتخب كمال الترهوني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن 16 لاعبًا من القائمة الرسمية سافروا صباح اليوم، في انتظار التحاق باقي العناصر من فريق النصر بعد عودتهم من المغرب.

وبخصوص اعتذار اللاعب عبدالعزيز نصر الصويعي، أوضح أن اللاعب سيلتحق بالمنتخب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت القائمة الرسمية التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للمحليين قد ضمت 23 لاعبًا وهم: مراد أبوبكر الوحيشي (الاتحاد)، فتحي صابر رشيد (النصر) عبدالرحيم جمال التريكي (السويحلي)، علاء مسعود القجدار (الوحدة)، يوسف عبدالله مينة (الهلال)، محمود على عكاشة (المدينة)، بالقاسم رجب امحمد (الأهلي طرابلس)، ربيع رمضان الشادي (الاتحاد)، أسامة إبراهيم البدوي (النصر)، أحمد محمد القديري (الاتحاد المصراتي)، محمد أحمد التاورغي (الوحدة)، معتز المهدي فضل (النصر).

وعبدالحكيم محمد التركي (المدينة)، جمال سعد حسن (الأخضر)، صلاح الدين أحمد فكرون (النصر)، طاهر عبدالسلام بن عامر (الأهلي بنغازي)، عبدالعزيز نصر الصويعي (الاتحاد)، معاذ رمضان العمامي (النصر)، محمد التهماي مفتاح (المدينة)، مهند أبوعجيلة العجيلي (النصر)، عمران سالم صالح (الاتحاد)، أنيس فوزي المصراتي (الهلال)، محمد عمر الغيمي (الوحدة).

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