ذوو الاحتياجات الخاصة بسرت يحصدون الذهب والفضية ببطولة القوة البدنية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 08 مارس 2020, 09:58 مساء
ذوو الاحتياجات الخاصة بسرت يحصدون الذهب والفضية ببطولة القوة البدنية. (إنترنت)

في أول مشاركة لهم في بطولة القوى البدنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي نظمت في مدينة بنغازي، تحصل أبطال سرت الممثلون لصالة هريج سرت للقوى البدنية، على مراكز متقدمة. 

وننشر أسماء الأبطال و مراكزهم كالتالي..

طارق عمران مرعي وزن 73 ك الترتيب الأول والميدالية الذهبية

سراج الدين احنيش وزن 107 الترتيب الأول، وتحصل على الميدالية الذهبية

محمد علي عبدالهادي وزن 88 الترتيب الثاني وتحصل على الميدالية الفضية

سليمان إبراهيم زريق وزن 66 الترتيب الثالث، وتحصل على الميدالية البرنزية

كما تحصل الاتحاد الفرعى للاحتياجات الخاصة سرت ومكتب الرياضة سرت على شهادات تقدير ومشاركة.

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