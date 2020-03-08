تعرف على برنامج لاعبي أكاديمية «وسباك ليبيا» في معسكر إسبانيا

برنامج لاعبي أكاديمية «وسباك ليبيا» في معسكر إسبانيا. (إنترنت)

واصل رياضو أكاديمية وسباك (Wospac Libya) معسكرهم التدريبي بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث يخضعون لنظام تدريبي مكثف يمتد لثلاثِ فتراتِ تدريبٍ يوميًا.

ووفقًا للصفحة الرسمية لأكاديمية سباك عبر «فيسبوك» فإن اللاعبين شاركوا مساء الأربعاء الماضي في مباراة ودية بين فريق وسباك برشلونة ونادي ألميدا الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، حيث تألق عددٌ منهم خلال اللقاء.

كما يشارك اللاعبون يوميًا في تدريبات نادي كورنيللا الإسباني، الذي يعتبر من أكبر مدارس الناشئين في مقاطعة كاتالونيا، حيث يعتبر جوردي ألبا ظهير أيسر نادي برشلونة هو أحد أهم النجوم الذين تخرجو من هذه المدرسة.

هذا وستشهد أكاديمية وسباك برشلونة نشاطاً ليبياً كبيراً خلال الأشهر القادمة حيث تم الاتفاق بين إدارة الاكاديمية ببرشلونة والسفارة الإسبانية في تونس على منح تأشيرات لكل اللاعبين الليبيين الذين يرغبون في الحضور إلى إسبانيا عبر أكاديمية وسباك برشلونة.

ومن المنتظر أن يمنح اليكس بوزوكوما رئيس الأكاديمية شهائد حضور الدورة التدريبية للاعبين، فيما سيتم تقييم اللاعبين وتقديم التقرير النهائي لرئيس الأكاديمية في شمال أفريقيا محمد أحواس.

وخلال معسكرهم التدريبي بمدينة برشلونة الإسبانية قام وفد أكاديمية «وسباك ليبيا» بزيارة صباح السبت إلى مركب (خوان غامبر) الرياضي حيث يوجد ملعب التدريب الرئيسي لنادي برشلونة ملعب (يوهان كرويف) وملاعب أكاديمية (لاماسيّا) وتابع اللاعبون عدة مباريات للفئات السنية المختلفة لنادي برشلونة والتقطو الصور التذكارية داخل الملاعب ومع لاعبي النادي الكاتالوني.

بعدها توجهت البعثة الليبية إلى ملعب (كامب نو) حيث زارو المتجر الخاص بالنادي والمتحف الخاص بالكؤوس والبطولات المتحصل عليها نادي برشلونة ثم دخلو إلى الملعب حيث شاهدو من المدرجات مباراة فريقي برشلونة مع ريال سوسيداد ضمن مسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف وحيد سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تأتي هذه الزيارات ضمن خطة البرنامج المُعد مُسبقاً من إدارة الأكاديمية، حيث سيكون اليوم الأحد هو اليوم الأخير للفريق الليبي وشمل صباحاً زيارة إلى متحف (sagrada familia ساقرادا فاميليا) التاريخي بوسط المدينة، بينما يتدرب الفريق في الفترة المسائية.

وكان قد وصل خمسةُ لاعبين ليبيين إلى برشلونة قبل عدةِ أيام تتراوح أعمارهم بين 21 حتى 17 عامًا من أجل الدخول في معسكر إعدادي مكثف يتخلله اختبارات في عدة أندية إسبانية.