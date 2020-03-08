البنزرتي يعلن قائمة المنتخب الوطني للمحليين استعدادًا لـ«شان 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 03:27 مساء
المنتخب الوطني للمحليين. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للمحليين بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر إعدادي بتونس؛ من أجل خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان 2020»، والمقرر إقامتها بالكاميرون، خلال شهر أبريل المقبل.

وجاءت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للمحليين كالتالي:

مراد أبوبكر الوحيشي (الاتحاد)، فتحي صابر رشيد (النصر) عبدالرحيم جمال التريكي (السويحلي)، علاء مسعود القجدار (الوحدة)، يوسف عبدالله مينة (الهلال)، محمود على عكاشة (المدينة)، بالقاسم رجب امحمد (الأهلي طرابلس)، ربيع رمضان الشادي (الاتحاد)، أسامة إبراهيم البدوي (النصر)، أحمد محمد القديري (الاتحاد المصراتي)، محمد أحمد التاورغي (الوحدة)، معتز المهدي فضل (النصر).

عبدالحكيم محمد التركي (المدينة)، جمال سعد حسن (الأخضر)، صلاح الدين أحمد فكرون (النصر)، طاهر عبدالسلام بن عامر (الأهلي بنغازي)، عبدالعزيز نصر الصويعي (الاتحاد)، معاذ رمضان العمامي (النصر)، محمد التهماي مفتاح (المدينة)، مهند أبوعجيلة العجيلي (النصر)، عمران سالم صالح (الاتحاد)، أنيس فوزي المصراتي (الهلال)، محمد عمر الغيمي (الوحدة).

 

 
وتأتي مشاركة «فرسان المتوسط»، في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان 2020»، بعد إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم الانسحاب من المنافسة، وذلك بعد التشاور مع الأندية المحلية.

ويلعب المنتخب الوطني مع منتخبات الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل، والنيجر، وفقا لقرعة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، حيث ستجرى المنافسات بثلاث مدن، هي: ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي.

وجاءت نتيجة قرعة أمم أفريقيا للمحليين 2020، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو وأوغندا ورواندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا.

قائمة المنتخب الوطني للمحليين استعدادًا لـ«شان 2020». (المركز الإعلامي)
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