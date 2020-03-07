أربيش يرد على الكزه بشأن انتقاده للمدرب الليبي

المدرب الوطني حفيظ أربيش (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى مدرب المنتخب الليبي السابق لكرة القدم عبدالحفيظ أربيش غضبه من تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي يونس الكزه، الذي هاجم فيها المدربين المحليين ووصفهم بأنهم غير قادرين على تطوير أنفسهم.

وقال أربيش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «إن المدرب الليبي مجتهد ولا يجوز التعميم، والإساءة مرفوضة، وإنه يتأسف لهذه التصريحات».

وأضاف: «أتمنى من أي مدرب محلي عدم التعامل فى التعاقد مع اتحاد الكرة من خلال اتصال هاتفي، ولابد من شروط للتعاقد وليس بمكالمة هاتفية».

وقال: «عندما كنت مدربًا للمنتخب، فرضت نفسي بالكفاءة والعمل وليس بالعلاقات».

وأوضح أربيش أنه حريص على التنظيم الإداري قبل الفنى من خلال الطاقم الذي يعمل معه فى أي تعاقد، وأنه حاول وخاض تجارب خارجية في الجزائر والعراق لإثبات دور المدرب الليبي بعكس تصريحات الكزة.