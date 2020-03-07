اختتام البطولة المدرسية لتنس الطاولة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 مارس 2020, 05:00 مساء
مدينة بنغازي تشهد البطولة المدرسية لكرة تنس الطاولة (المركز الإعلامي)

ضمن مبادرة اللجنة الأولمبية الليبية «شجع طفلًا اصنع بطلاً» اُختُتمت بمدينة بنغازي البطولة المدرسية لتنس الطاولة بنين، التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي ببنغازى.

سجلت البطولة مشاركة مكثفة ومستوى مميزًا بمشاركة قرابة 100 طالب، وقد كانت نتائج البطولة بحسب الصفحة الرسمية:

أولاً: مرحلة التعليم الابتدائي

1- محمد عبدالكريم طاهر، مدرسة «زينة الحياة».
2- عبدالرحمن جمال زينوبة، مدرسة «الامير».
3- علي نورالدين القبائلي، مدرسة «النور».
4- خالد جابر المجبري، مدرسة «بلال بن رباح».

ثانيًا: مرحلة التعليم الإعدادي
1- محمد جمال زينوبة، مدرسة «جمال عبدالناصر».
2- وسام وائل القلال، مدرسة «يوسف بوكر».
3- محمد طارق الفرجاني، مدرسة «يوسف بوكر».
4- عارف خليل العبيدي، مدرسة «بلال بن رباح».

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي
1- حسين محمد الفرجاني، مدرسة «نور الموهوبين».
2- عبدالرؤوف بشير الشريف، مدرسة «حدائق بابل».
3- عبدالمولى مجدي صوان، مدرسة «نور الموهوبين».
4- أيوب مفتاح امهني، مدرسة «شباب الثورة».

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