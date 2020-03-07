أهداف بالجملة في دورة الراحل «دوزان» للأواسط بطرابلس

دوري الراحل أبوبكر دوزان للأواسط لكرة القدم (المركز الإعلامي)

انطلقت، أمس الجمعة، مباريات اليوم الثاني من دوري الراحل أبوبكر دوزان للأواسط لكرة القدم المقام، حاليًا بنادي طرابلس بسوق الجمعة في طرابلس.

وقد جمعت مباراة أمس الجمعة، فريق المجد مع فريق الوحدة وانتهت بفوز فريق المجد بنتيجة 5 أهداف نظيفة.

وفي الفترة المسائية في المباراة الثانية أمس فاز أواسط الأهلي طرابلس على فريق فشلوم بنتيجة 6 أهداف نظيفة سجلها، محمد التليسي (أربعة أهداف) ومحمد الشبلي (هدف) وسامي التليسي (هدف).

وستجمع الثلاثاء الساعة الرابعة مساءً مباراة أواسط الظهرة مع أواسط الشط، والخميس يلتقي أوساط الترسانة مع الفتح، ويوم الجمعة يلتقي الواحد مع زناتة في الساعة العاشرة صباحًا، وفي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم، يلتقي أكاديمة الفرسان بالخمس مع الأهلي طرابلس.

دوري الراحل أبوبكر دوزان للأواسط لكرة القدم (المركز الإعلامي)