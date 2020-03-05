لجنة الاهتمام بالرياضيين تواصل أعمال تنفيذ خطة رعاية الموهوبين

اللجنة الأولمبية الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

تواصل لجنة الاهتمام بالرياضيين المتميزين أعمالها بشأن تنفيذ خطة رعاية الموهوبين والمتميزين، حيث وصلت اللجنة للمرحلة الثالثة من البرنامج العام المتعلقة بإجراء الكشوفات الطبية والقياسات الرياضية لعدد 35 رياضيًا.

ويمثل الرياضيين 7 اتحادات، وهي المبارزة وكرة الطاولة ورفع الأثقال والكرة الحديدية والقوس والسهم وكرة السلة والتايكوندو، وتشرف على هذه اللجنة، الأولمبية الليبية، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للجنة عبر «فيسبوك».

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة خلال الأسبوع المقبل لباقي الاتحادات الرياضية الأخرى.

وكانت المرحلة الأولى تضمنت إجراء اللقاءات مع روؤساء وَمثلي الاتحادات العامة لشرح أهداف البرنامج ومراحل تنفيذه، أما المرحلة الثانية فقد تضمنت إجراء القياسات الجسمية والفيسولوجية للرياضيين المستهدفين بمعامل الاختبار والقياس بالإكاديمية الأولمبية الليبية.

ووتهتم المرحلة الثالثة بإجراء كشوفات وفحوصات القلب والأطراف وبعض القياسات الطبية الأخرى في إحدى مستشفيات طرابلس.

ويأتي عمل لجنة الاهتمام بالرياضيين المتميزين ضمن اهتمامات وأهداف اللجنة الأولمبية الليبية التي أعلنت على رعايتها لهذا البرنامج المهم، حيث سيتم التنسيق مع جهات الاختصاص ودعوتها للمساهمة في دعم رياضيينا المتميزين ليكونوا أبطالا دوليين يعتلون منصات التتويج.

وكانت الوسط قد أجرت لقاء مطول مع رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، الذي أكد أنه ستكون لجنة لاختيار المتميزن وفق معايير سيتم تحديدها.