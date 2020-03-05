الهدف يلتقي بنغازي الجديدة في براعم كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 مارس 2020, 06:10 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم مع أولى مباريات الأسبوع الثامن لمسابقة براعم كرة القدم ببنغازي (مرحلة التتويج)، والتي تجمع براعم الهدف مع بنغازي الجديدة.

وتقام غدًا الجمعة مباراتان، الأولى ستكون بين براعم النجوم ونظيره النجمة، وعلى ملعب شهداء بنينا لقاء المتصدرين براعم النصر وأهلي بنغازي، وكلاهما حقق الفوز في مبارياته السبع التي خاضها، وجمع في رصيده 21 نقطة.

والفائز بين براعم النصر وأهلي بنغازي سيكون هو الأقرب للتتويج ببطولة البراعم على مستوى بنغازي للموسم الرياضي (2019 / 2020).

كما ستقام السبت مباراتان، الأولى ستجمع براعم الهلال أمام نظيره السد، بينما يواجه فريق الحرية نظيره التحدي.

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