القنطري يلتقي المدير العام لأكاديمية «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 05 مارس 2020, 09:06 مساء
القنطري يلتقي المدير العام لأكاديمية «فرسان المتوسط». (إنترنت)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، المدير العام لأكاديمية فرسان المتوسط فرج القبائلي، بحضور عدد من رياضي الأكاديمية وأولياء أمورهم.

وحسب صفحة «الهيئة العامة للشباب والرياضة» عبر «فيسبوك»، فإنه تم خلال الاجتماع استعراض حصاد نشاط الأكاديمية، وما حققته من نتائج خلال العام الماضي من حصد بطولات وألقاب في المشاركات الخاريجية لفرق الأكاديمية.

واطلع القنطري على البرامج المعدة من قبل الأكاديمية واتفاقاتها مع العديد من الأكاديميات والفرق الإسبانية والبلغارية وتسهيل إجراءات فتح فروع لها في ليبيا، كما تم التباحث حول فتح فرع للأكاديمية بماليزيا واستقطاب العديد من المدربين من إسبانيا وبلغاريا وإيطاليا لتقديم المساعدة والدعم لفئات الناشئين ومدربيهم في ليبيا.

من جانبه عبر رئيس هيئة الشباب والرياضة عن سعادته وانبهاره بالدور المهم والفعّال الذي تقوم به الأكاديمية بتدريب الرياضيين منذ النشء، والتي تعتبر أهم شق في التربية البدنية الاحترافية، والتي تبعث العديد من القيم لدى الفرق الناشئة مثل التواصل والترابط والتحابب لغرس الروح والقيم الرياضية فيهم حتى تشرف فرقها في المحافل الدولية.

وفي ختام اللقاء قدمت أكاديمية «فرسان المتوسط» للقنطري قميص أكاديمية «فرسان المتوسط» وقميص أكاديمية بوتيف بلوديف ودرع الأكاديمية.

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