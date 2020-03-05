اختتام الدورة الثانية لريادة الأعمال

اختتام الدورة الثانية لريادة الأعمال. (إنترنت)

اختتمت أمس، في مركز ستريم لريادة الأعمال، فعاليات الدورة التدريبية الثانية من ورشة العمل التي نظمها مكتب التعاون الدولي بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، بمشاركة 144 شابًا وشابة من مختلف مناطق ليبيا.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الورشة تضمنت في أحد محاورها الاستراتيجية الوطنية للشباب «محور الشباب وريادة الأعمال»، والتي تساهم بتنمية المهارات اللازمة للشباب لمساعدتهم على اكتساب الثقة لمواجهة تحديات الحياة وجعلهم عناصر فعالة في المجتمع.

يذكر أن الدورة القادمة ستقام خلال الشهر المقبل بمشاركة شبابية واسعة من مختلف مناطق ليبيا.