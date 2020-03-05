النصر يدعو لاجتماع طارئ بعد خماسية حسنية أغادير في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 04:37 مساء
جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير. (المركز الإعلامي)

دعا مجلس إدارة نادي النصر، من خلال الجمعية العمومية، إلى عقد اجتماع طارئ، بمقر النادي بمدينة بنغازي، بمنطقة البركة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً؛ وذلك لمناقشة عدة مواضيع تخص النادي.

وقال النصر في بيان له، نشره المركز الإعلامي لنادي «الفحامة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى كل محبي القلعة النصراوية تدعوكم الجمعية العمومية للنادي للاجتماع بها يوم السبت المقبل الموافق :7/3/2020 بمقر النادي على تمام الساعة السابعة مساءً؛ وذلك لمناقشة عدة مواضيع خاصة للنادي».

وجاء الاجتماع بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية بنتيجة ثقيلة أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، وصلت إلى 5 أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، بملعب «بتروسبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل، بملعب أدرار بالمغرب، بصافرة الحكم السيشيلي بيرنارد كاميل، وتبدو مهمة ممثل ليبيا صعبة في تعويض النتيجة، حيث يحتاج «الفحامة» إلى تسجيل 6 أهداف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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