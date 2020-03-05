أحمد عاشور ينتقد عقد اجتماع أندية الدوري في تونس: «مهزلة»

الحكم السابق أحمد عاشور (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المراقب والحكم السابق أحمد عاشور، عقد اجتماع لأندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في تونس أمرا غير مقبول.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عقد الاجتماع خارج ليبيا بسبب الانقسام السياسي مهزلة، متسائلًا: «هل لا توجد مدينة ليبية تحتضن هذا الاجتماع».

وأكد «عاشور» أن مدينة غدامس يمكنها أن تستقبل الاجتماع المقرر أن يعقده عدد من أندية الدوري الليبي، مشيرًا إلى أنها عليها إجماع بذلك.

واعتبر الحكم السابق أن الأندية من حقها مناقشة واقع كرة القدم وتعديل مسار اللعبة وإصلاح الأخطاء، لأنها تشكل الجمعية العمومية للاتحاد الليبي.