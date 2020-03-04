دراجو ليبيا في المركز الثالث بطواف موريتانيا الدولي

دراجو ليبيا في المركز الثالث بطواف موريتانيا الدولي. (إنترنت)

حل الدراج الليبي محمد الكمع الشبلي في الترتيب الثالث في ثاني سباقات طواف موريتانيا الدولي؛ وذلك رغم ظروف السفر والتعب بعد رحلة شاقة.

وحل حل في المركز الأول من سباق طواف موريتانيا الدولي، دراج فرنسي وفي المركز الثاني دراج مغربي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن دراجو ليبيا انتظروا لمدة يومين في مطار قرطاج الدولي وافترشوا الأرض ووصلوا في اليوم الثاني من السابق ورغم حالة التعب والإرهاق تحصلوا على المركز الثالث في منافسات اليوم الثاني.

وشاركت ليبيا في هذا الطواف بستة دراجين وهم محمد الشبلي وأنس اليتيم وطارق بادي وأحمد عقارب وحاتم مقنني ومالك الشيباني، تحت قيادة المدرب الوطني محمد التومي بمساعدة فتحي الطيب.