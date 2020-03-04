الهوني يتصدر قائمة الترجي لمواجهة الزمالك في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 09:46 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مواجهة نظيره الزمالك المصري، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة التونسية.

قائمة الترجي شهدت غياب الجزائري إلياس شتي الظهير الأيسر الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب بين الفريقين، ليتأكد غيابه عن الفريق لعدة أسابيع مقبلة، وعودة الجزائري عبد القادر بدران بالإضافة إلى المهاجم طه ياسين الخنيسي الذي غاب عن الذهاب بسبب إصابته في كأس السوبر الأفريقي.

وتصدر الدولي الليبي حمدو الهوني، قائمة «باب سويقة»، حيث من المتوقع أن يشارك اللاعب في التشكيل الأساسي للفريق في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب بشكل أساسي.

وتضم قائمة الترجي كلًا من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية - رامي الجريدي.

خط الدفاع: إيهاب المباركي - سامح الدربالي - حسين الربيع - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي - خليل شمام - محمد أمين توغاي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني -  كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - بلال بن ساحة - فادي بن شوق.

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان - ماهر بالصغير - حمدو الهوني - إبراهيما واتارا - محمد علي بن حمودة - طه ياسين الخنيسي.

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