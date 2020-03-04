الاتحاد وأبي الأشهر وفشلوم في صدارة دوري الجولف

ملعب نسيم البحر بطرابلس يستقبل دوري طرابلس للجولف (إنترنت)

اختتمت على ملعب نسيم البحر بطرابلس الجولة الثانية لدوري طرابلس للجولف للدرجتين الأولى والثانية، بحسب صفحة الآحاد الليبي على «فيسبوك».

ناديا الاتحاد وأبي الأشهر يتصدران دوري الدرجة الأولى بـست نقاط لكل منهما، وأقرب الملاحقين قرقارش وفشلوم بثلاث نقاط لكليهما، وينفرد نادي فشلوم بصدارة دوري الدرجة الثانية بست نقاط.

يذكر أن الدرجة الأولى تشهد مشاركة 24 لاعبا يمثلون أندية الاتحاد والترسانة وأبي الأشهر والملعب الليبي وقرقارش التخصصي وفشلوم، ودوري الدرجة الثانية يشهد أيضا مشاركة 24 لاعبا يمثلون أندية قرقارش التخصصي وفشلوم وأبي الأشهر والملعب الليبي وأبو سليم والضواحي.

ويتجدد الموعد، السبت المقبل، مع الجولة الثالثة في الدرجة الأولى: الاتحاد يلتقي الترسانة وأبي الأشهر يواجه فشلوم وقرقارش مع الملعب الليبي، وفي الدرجة الثانية أبي الأشهر مع قرقارش والضواحي يلقى الملعب الليبي وفشلوم يواجه أبوسليم.