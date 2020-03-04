انطلاق مرحلة التتويج في مسابقات الطائرة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 مارس 2020, 10:51 صباحا
جانب من مسابقات الطائرة ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي للكرة الطائرة ببنغازي، فيصل الشريف، أن المرحلة الثانية لمسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة 14، و17، و19 عاما مرحلة التتويج ستنطلق بداية من بعد غد، الجمعة، بثلاث مباريات في مسابقة 14 عاما، ويلتقي الأخضر مع المروج بقاعة المرج والنصر يواجه الهلال بمجمع بنغازي.

وفي مسابقة 17 عاما الأخضر يلتقي المروج بقاعة المرج، والسبت 7 مارس ستقام مباراتان في مسابقة 19 عاما، ويلتقي المروج مع الأخضر بقاعة المرج والهلال يلتقي النصر بمجمع بنغازي.

يذكر أن مسابقة 14 عاما بمشاركة فرق الأخضر والمروج والهلال والنصر والأهلي بنغازي، ومسابقة 17 عاما بمشاركة فرق النصر والأهلي بنغازي والأخضر والمروج والهلال، ومسابقة 19 عاما بمشاركة الهلال والمروج والأهلي بنغازي والنصر.

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