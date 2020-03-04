بالصور.. انطلاق سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:44 صباحا
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).

نظمت بلدية أبوسليم سباق الدرجات (الهواة) الأول للمدارس، تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالبلدية وبالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي ومنسقي النشاط بمدارس تعليم أبوسليم.

وانطلق السباق من  «بركيدجو» السوق مرورًا بشوارع أبوسليم الرئيسية، والدوران علي جزيرة الحديقة، والعودة لمكان الانطلاق، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس البلدي أبوسليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشارك في السباق الذي سادته المنافسة الشديدة، 315 متسابق من طلاب مدارس أبوسليم، وبعد انتهاء الفعالية تم تكريم الفائزين بالسباق بشهادات التقدير، والهدايا الرمزية.

جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
جانب من فعاليات سباق الدراجات الأول لمدارس أبوسليم. (صفحة بلدية أبوسليم على فيسبوك).
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