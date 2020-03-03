9 ليبيين في دورة مدربي اليد العربية

جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

تنطلق بمدينة الحمامات التونسية في التاسع من مارس الجاري، دورة مدربي كرة اليد، التي يشرف عليها الاتحاد العربي لكرة اليد.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي على «فيسبوك»، فإن الدورة يشارك فيها تسعة مدربين من ليبيا، وهم: عبدالقادر الطبال، ومحمود الورفلي، وزهير النجار، وشاكر نائل، وأصيل عبدالهادي، ومهند سعيد، وحاجي المالطي، وجمعة جاب، وطارق فرج.

يذكر أن الدورة ستتواصل لمدة أسبوع ويحاضر فيها الخبير الفرنسي جوي، والخبيرة التونسية مهلة أبودينه، والمجتازون للدورة بنجاح سيتحصلون على شهادات تدريب الرخصة «D» معتمدة دوليا.