الاتحاد الليبي للرياضات الجوية يدين اللجنة الأولمبية في بيان

رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية علي حنيش (إنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي للرياضات الجوية، برئاسة علي حنيش، بيانا بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بمنطقة السبعة بطرابلس، بحضور أربعة أعضاء وتغيب ثلاثة لظروف، ومن بينها التنقل. وجاء في البيان الذي تحصلت عليه «بوابة الوسط» من رئيس الاتحاد:

1- خلال سنة 2014، عقد اجتماع خاص بالمكتب التنفيذي للاتحاد، لبحث نقاط خلاف أثيرت فيما بين رئيس المكتب من جهة، والأعضاء من جهة أخرى، وعقد هذا الاجتماع تحت إشراف الدكتور، نور الدين الكريكشي، عضو مجلس الإدارة باللجنة الأولمبية الليبية، وبحضور مستشارها القانوني، غير أن هذا الاجتماع لم يسفر عن شيء.

2- تم عقب ذلك انقطاع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عن حضور أي اجتماع، وتم وقف الاتحاد عن ممارسة أي نشاط ولمدة جاوزت العامين، وحسبما أفاد به الدكتور نور الدين الكريكشي، فإن اللجنة الأولمبية الليبية بسبب هذا الوقف، قد عقدت العزم على حل المكتب التنفيذي بسبب هذا الوقف.

3- تحت إلحاح وتكرار طلب الأندية الرياضية الممارسة لذات نشاط الاتحاد، وبمشورة ورأي الدكتور نور الدين الكريكشي، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع خاص بالجمعية العمومية للاتحاد، ممثلا في رئيس وأعضاء مكتبه التنفيذي، وعلى أساس اجتماع خاص بالجمعيتين العادية وغير العادية، الذي تم بتاريخ 26-5-2016، وبحضور الأخير كمراقب من اللجنة الأولمبية الليبية، ومن بعد توجيه الدعوة للجميع للحضور في الزمان والمكان المحددين في الدعوة، ولم يتم حضور أي من أعضاء المكتب، حضر رؤساء الأندية الرياضية التي تم إشهارها، ومن بعد اعتمادها كأعضاء منتسبين للاتحاد، حيث تكونت بها جمعيته العمومية، وبما يتفق وينسجم ومقتضى النظام الأساسي للاتحاد.

4- أسفر عن اجتماع الجمعيتين تقرير تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد لتولية الإعداد والتمهيد للدعوة للانتخابات العامة واستكمال الأشكال القانونية للاتحاد، وقد تم تزكية هذا القرار من طرف الدكتور نور الدين الكريكشي، الذي قدم تقريرا بالخصوص، وألحق بقرار اللجنة الأولمبية الليبية تحت رقم 31 لسنة 2016، وأكده رئيس مجلس الإدارة بها، بموجب كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة.

5- بادرت اللجنة التسييرية فور تشكيلها من طرف اللجنة العمومية، بالاجتماع في مدينة المرج بتاريخ 4-12-2016، وتم تحديد موعد الانتخابات العامة للأندية والاتحاد والمكتب التنفيذي بتاريخ 11-1-2017، وتم تأجيله إلى 4-3-2017، وبحسن النية من الاتحاد، أخذا بطلب اللجنة الأولمبية الليبية بذلك، ومن بعد صدور حكم المحكمة في طعن مرفوع أمامها من طرف أعضاء المكتب التنفيذي السابق، والذي قضى برفض الطعن، وقد تكشف الأمر على أن طلب التأجيل كان مبنيا على المناورة، والاعتقاد بأن الدعوى الإدارية سينتهي الحكم فيها لصالح الطاعنين في القرار 31 لسنة 2016، بشأن تشكيل اللجنة التسييرية.

ولا يفوتنا التنبيه إلى أن خروج اللجنة الأولمبية الليبية عن مقتضى السلوك السليم، قد تسبب في صرف مبالغ مالية ضخمة من جراء رفع الدعاوى أمام القضاء، خصوصا من الجانب المتعلق بالزمرة المارقة التي نصبتها واستمالت إليها، وعلى غير أساس من الواقع والقانون، خصوصا أتعاب المحاماة التي قامت بدفعها هذه الزمرة بسخاء من المال المسلوب عن طريق النصب والاحتيال من رصيد حساب الاتحاد بالمصرف.

6- لسابق سوء النية، وبدلا من إصلاح ذات البين بين الفرقاء، بدأت اللجنة الأولمبية الليبية في الشروع في إرباك المشهد الرياضي للاتحاد، حيث قامت بتاريخ 28-2-2017، بسحب القرار رقم 31 لسنة 2016، الخاص باللجنة التسييرية، وبالرغم من تضمين قرار السحب عودة المكتب التنفيذي لسابق عمله المقرر له طبقا للقرار رقم 139 لسنة 2013، الخاص بتشكيله، فإنه وفي غضون أقل من عشرة أيام، أي 8-3-2017، قامت هذه اللجنة بتمرير تشكيل مكتب تنفيذي، أي من دون جمعية عمومية، ومن دون مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في النظم الرياضية، منبهين إلى أن هذا التنصيب قد تم استناده وبناؤه على نحو يمس بسيادة وكرامة ليبيا والليبيين، وموقف مخز للجنة الأولمبية الليبية والزمرة التي استمالتها إليها ونصبتها، حيث تم بناء على إملاءات صادرة بما يسمى رئيس الاتحاد العربي والأمين العام للاتحاد الأفريقي للرياضات الجوية، وبما يناقض ما تدفع به من حجج وأكاذيب، في مواجهة الاتحاد الليبي للرياضات الجوية الشرعي.

7- قامت اللجنة الأولمبية الليبية أخيرا بلملمة جمعية عمومية ملفقة، ضمت أندية غير ممارسة للرياضات الجوية وغير مشهرة قانونا، وبطرق احتيالية وبتزوير مفضوح للوقائع والمستندات، باستخراج نسخة من اجتماع لتلك الجمعية المزعومة وتشكيل مكتب تنفيذي للاتحاد الموازي للشرعي، غير أن كامل ذلك قد تم دفعنا به أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها وبما يؤيد شرعية بقائنا وبطلان ما ذهبت إليه اللجنة الأولمبية الليبية، وعدم شرعية الزمرة التي استمالتها إليها ونصبتها غصبا وعدوا.

8- إرباك اللجنة الأولمبية الليبية للمشهد الرياضي للاتحاد تسبب في خسائر مادية جسيمة مقابل الإجراءات والرسوم القضائية، ولجوئه مضطرا إلى تجميد ووقف الصرف من حساباته المصرفية، وشل حركتها على النحو الذي كان تؤمل القيام به، وحرمت العناصر الشابة التابعة للأندية المنتمية للاتحاد من المشاركات الدولية في الخارج، وإن كان الاتحاد قد قام بعدة تظاهرات رياضية في مجال أنشطته على المستوى المحلي، خلافا لذلك المزعوم، الذي لا نشاط له، وآخر صدمة له هي مبادرة نادي طرابلس بالتقدم بطلب الانتماء للاتحاد الشرعي والقانوني.

9- ساعد كل من الاتحاد العربي للرياضات الجوية، والاتحاد الأفريقي للرياضات الجوية، في إذكاء نار الفتنة بين المكتب التنفيذي وزرع الشقاق بين أعضائه ورئيسه، وكذلك الشأن بالنسبة للاتحاد الدولي للرياضات الجوية، الذي تم مده بكل الوثائق والمستندات على شرعية الاتحاد وأن إجراءاته الشكلية والقانونية سليمة خالية من أية مشوبة تشوبها، وأن الكابتن علي أحنيش هو من قام بدفع الاشتراكات الخاصة بالاتحاد ومن غير حساب هذا الاتحاد، غير أنه قد أخذ في المراوغة والتهرب ومحاولة النيل من الاتحاد، والادعاء بأن المال المحول من حساب الاتحاد وعن طريق رئيسه المنصب وغير الشرعي، المسمى لؤي الجطليلي، والمصرف المعني أنكر كامل ذلك، وأثبت أنه لم تتم أي تحويلات من الحساب الخاص بالاتحاد.

10- أظهرت الوقائع كامل المقاصد والنوايا الخبيثة التي لدى اللجنة الأولمبية الليبية والزمرة التي نصبتها واستمالتها إليها، وتمثل ذلك في النصب على حساب الاتحاد لدى مصرف الخليج الأول، وأوحى إليه بأن تلك الزمرة هي القائمة على رأس الاتحاد، وتم سحب كامل المبالغ المودعة بالمصرف وتم التصرف فيه على أوجه واضحة فسادها وخرقها لكامل أوجه الصرف المحددة باللوائح المالية، وذات شبهة الاستيلاء على مال عام دون وجه حق.

يشار إلى أنه يوجد حاليا اتحادان للرياضات الجوية: اتحاد برئاسة علي حنيش، وآخر برئاسة لؤي الجطيلي، ولم يتم حل هذه الإشكالية حتى الآن، وكل اتحاد يمارس عمله حاليا دون حل لهذه المشكلة.