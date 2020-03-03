73 دولة في اجتماعات دولي الرياضة المدرسية بصربيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 مارس 2020, 04:50 مساء
اجتماعات دولي الرياضة المدرسية بصربيا. (إنترنت)

انطلقت اليوم بصربيا اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، والتي تصادف الذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد.

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد باترينكا، وبحضور بريدراق وزير الشباب والرياضة الصربي، وتواجد ممثلي 73 اتحادا، من مختلف دول العالم.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه في بداية الاجتماعات عرضت تقارير لرئيس الاتحاد والأمين العام ورؤساء القارات، وبعدها تم اعتماد ميزانية العام 2019، ومناقشة ميزانية العام 2020. 

ووافقت الجمعية العمومية على قبول عضوية دول مصر وإثيوبيا وناميبيا وجنوب السودان والتوغو والمكسيك ومالدوفا، ليصل عدد الدول الأعضاء 127 دولة، وتم الاتفاق على استضافة قطر للاجتماع  المقبل 2021.

كما تم الموافقة على الوقوف مع الصين لتنظيم الألعاب الصيفية 2020، إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك، وتنظيم دورة الألعاب الصيفية الطلابية الأولى تحت الـ15 عامًا بصربيا  2021.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن الجمعية العمومية ستعقد مساء اليوم جلسة انتخابية لانتخاب نائب الرئيس و8 أعضاء للجنة التنفيذية، وأن التنافس على منصب نائب الرئيس انحصر  بين المغربي يوسف بلقاسمي والبلغاري جوليا بويانوفا.

ومثّل ليبيا في هذا المحفل العالمي أمين عام الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا طارق حشاد.

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