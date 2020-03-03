ختام بطولة ليبيا للرماية داخل الصالات

ختام بطولة ليبيا للرماية (إنترنت)

اُختُتمت بنجاح بالقاعة الكبرى في طرابلس الجولة الثانية والختامية لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل القاعات.

نتائج الجولة الثانية والختامية من بطولة الصالات للموسم 2019 / 2020 ناشئون وناشئات ورجال وسيدات جاءت على النحو التالي:

1- القوس المنحني ناشئات

توجت الرامية ابتهال عيسى قرواش بالميدالية الذهبية، ونالت فرح عبد الحميد كريمة الميدالية الفضية، وجمانة وليد سيالة الميدالية البرونزية، وجاءت ردينة علي أبو حامد رابعًا.

2- القوس المنحني ناشئون

توج عبد المالك أبوسعيدة من نادي «الخمس» بالميدالية الذهبية، ونال الفضية عبد الماجد عبد المعطي اللافي من نادي «الريف»، والبرونزية للرامي أشرف جمعة الفلو من نادي «المشعل»، وجاء رابعًا الصادق محمد مرجان من «اتحاد الخمس».

3 - القوس المنحني سيدات

توجت بالذهبية غزالة عبدالباسط الموهوب ونالت أماني حسن فارس الميدالية الفضية وتوجت دنيا ناصر التاورغي بالميدالية البرونزية وجاءت رابعًا آمنة آدم الدرسي.

4- القوس المنحني رجال

توج بالذهبية صبري منصور شنيبة من «سيدي سليم»، ونال الفضية مجدي أبورقيبة من «الأهلي طرابلس»، وتوج بالبرونزية مهند المجريسي من «الاتحاد العسكري»، وجاء في الترتيب الرابع عبد الرؤوف شنيبة من نادي «سيدي سليم».

يذكر أن اللاعبات الفائزات جميعهن من مركز تدريب السيدات طرابلس تحت اشراف الاتحاد الليبي للقوس والسهم.

ختام بطولة ليبيا للرماية (إنترنت)

ختام بطولة ليبيا للرماية (إنترنت)