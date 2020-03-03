32 مشاركا في دورة مدربي حراس المرمى ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 مارس 2020, 01:47 مساء
بنغازي تشهد دورة مدربي حراس المرمى (إنترنت)

تختتم اليوم الثلاثاء ببنغازي دورة مدربي حراس المرمى، التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي.

حاضر في الدورة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الليبي محمد البوسيفي، واستهدف 32 مشاركًا، وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية من بينها محاضرات في علم التدريب والعوامل النفسية لحراس المرمى والوحدة التدريبية.

أيضًا تم تقديم محاضرات عن الإصابات الرياضية وأسس تدريب حراس المرمى للفئات السنية، وخطط حراس المرمى في الأوضاع الثابتة والمتحركة، وعلاقة المدرب العام بمدرب الحراس، والجانب البدني والخططي والرعاية النفسية لحراس المرمى.

بنغازي تشهد دورة مدربي حراس المرمى (إنترنت)
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