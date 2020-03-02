14 مشاركا في دورة الإدارة الرياضية باتحاد الرماية

دورة الإدارة الرياضية باتحاد الرماية. (إنترنت)

تتواصل بمدرسة الرماية بطرابلس دورة الإدارة الرياضية باتحاد الرماية، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للرماية، وبحضور 14 مشاركًا من أعضاء المكتب التنفيذي وإداريي الأندية.

وقال رئيس اتحاد الرماية عادل قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تتواصل حتى الخميس المقبل، ويحاضر فيها المدرب عادل المغزازي، وتهدف إلى تنمية مهارات وقدرات القيادات الرياضية وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي تمكنهم من إدارة المؤسسات الرياضية بفاعلية.

وتابع قريش أن الدورة تهدف أيضًا إلى كيفية المحافظة على الموارد المالية للهيئة الرياضية وتنميتها وزيادة أنشطتها والتعريف بالإدارة الرياضية ووظائفها وصفات الإداري الناجح والمؤسسات الرياضية (المفهوم - الأبعاد - الأنواع - المستويات) والتخطيط والتغيير في الإدارة الرياضية.