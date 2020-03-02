دورة تدريبية جديدة للشطرنج بنادي الظهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 مارس 2020, 05:51 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (إنترنت)

أكد المدرب وحكم الشطرنج الليبي هاشم النعمي، أن الدورة التدريبية الخامسة بنادي الظهرة بطرابلس ستنطلق السبت المقبل، وتتواصل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح النعمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشاركين في الدورة سيتم توزيعهم على ثلاث مجموعات، مجموعة خاصة بالبنات وموعد التدريب السبت من كل أسبوع، والمجموعة الثانية للذين يجيدون تحريك القطع وموعد التدريب الإثنين من كل أسبوع، والمجموعة الثالثة للذين لا يجيدون تحريك القطع وموعد التدريب الأربعاء من كل أسبوع.

يذكر أن الدورات السابقة شهدت مشاركة أكثر من 100 مشارك برز منهم في المشاركات المحلية والخارجية بتونس عدد من المواهب الذين ينتظرهم مستقبل زاهر في لعبة الشطرنج من بينهم أبنا التركي (عماد وعبدالرحمن) وأبناء الفيتوري (حمزة وهاشم ورغد وفراس)، بالإضافة إلى صابر يزيد، ومحمد البكوش والشقيقتين إسراء ومنى الفرجاني.

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