الاتحاد الليبي للسباحة يعقد اجتماعا لمجلس إدارته

رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين يترأس الاجتماع (إنترنت)

عقد صباح اليوم الإثنين الاجتماع الموسع لمجلس الإدارة بالاتحاد الليبي للسباحة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهم اللعبة.

الاجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين ونائبه الدكتور نوري الخبولي والأمين العام عبدالعظيم الجروشي وأمين الصندوق بالاتحاد مالك السوسي ورئيس لجنة الحكام عادل اندار وعضو الاتحاد نبيلة التاجوري.

تم التطرق في الاجتماع لعدد من المواضيع المهمة بحسب ما ذكره المركز الإعلامي من بينها اجتماع الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي، والذي من المقرر أن يعقد على مستوى الاتحادات الفرعية بالمناطق ومناقشتها إعادة النظر في تشكيلات السابقة بالاتحادات الفرعية بالمناطق.

وخلال الاجتماع أيضا تمت مناقشة المشاركات الخارجية للمنتخبات، حيث من المنتظر مشاركة المنتخب الليبي في البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا داخل الأحواض والمياه المفتوحة منتصف أبريل المقبل، وأيضا مشاركة المنتخب الليبي في بطولة المنطقة الأولى والمغرب العربي مطلع أبريل المقبل.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تكليف علي أبوفارس بمنصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد وخالد الغزيوي رئيسا للجنة المنتخبات، وتطرق الحاضرون أيضا للوائح الاتحاد الليبي الداخلية للمسابقات العام 2020، والتي من المنتظر أن تكون جاهزة الأسبوع المقبل، كما ينتظر أيضا أن يكون البرنامج العام لسنة 2020 جاهزا الأسبوع المقبل.

رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين (إنترنت)